Мбапе отдает все свои призовые со сборной на благотворительность

Форвард ПСЖ и французской сборной по футболу Килиан Мбапе отдает на благотворительность все свои призовые, полученные в сборной. За "Ле Блё" форвард выступает с 2017 года.

Издание из собственных источников отмечает, что Мбапе отдает свои призовые от начала выступлений за сборную Франции.

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Благотворительные взносы Мбапе

СМИ подсчитали, что за 4 года выступлений за сборную Франции Килиан Мбапе в целом отдал на благотворительность 1,5 миллиона евро. В пересчете это более 45 миллионов гривен за все время или более 11 миллионов в год.



Килиан Мбапе в составе сборной Франции / Фото Лига наций УЕФА

Килиан Мбапе в сборной Франции