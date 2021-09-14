McDonald's откроет новые рестораны еще в трех областных центрах Украины

Сеть McDonald's намерена открыть новые рестораны сразу в трех областных центрах Украины. Таким образом во всех областных центрах будут работать рестораны этой сети.

Речь идет об открытии заведений в Черновцах, Кропивницком и Ужгороде. Об этом в интервью сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.

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Планы McDonald's по расширению

Открытие новых заведений будет означать, что во всех областных центрах уже будут наши рестораны. Плюс идем в большие города, где мы еще не представлены, например, в Мариуполь,

– рассказал Стефурак.

Также в планах на ближайшие несколько лет открытия новых ресторанов во всех сателлитах Киева.

"Сейчас мы в Буче, Броварах, Борисполе, рассматриваем Ирпень и другие города. Аналогичная задача ставится и в отношении пригородов и городов-сателлитов Харькова, Львова, Днепра и Одессы", – сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine.

В частности, в городах-сателлитах сеть ресторанов заинтересована в отдельных участках, на которых могут быть расположены заведения с McDrive, со всеми каналами продаж, которые сейчас есть в Украине.

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