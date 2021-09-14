McDonald's откроет новые рестораны еще в трех областных центрах Украины
Источник:Интерфакс-Украина
Сеть McDonald's намерена открыть новые рестораны сразу в трех областных центрах Украины. Таким образом во всех областных центрах будут работать рестораны этой сети.
Речь идет об открытии заведений в Черновцах, Кропивницком и Ужгороде. Об этом в интервью сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.
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Планы McDonald's по расширению
Открытие новых заведений будет означать, что во всех областных центрах уже будут наши рестораны. Плюс идем в большие города, где мы еще не представлены, например, в Мариуполь,
– рассказал Стефурак.
Также в планах на ближайшие несколько лет открытия новых ресторанов во всех сателлитах Киева.
"Сейчас мы в Буче, Броварах, Борисполе, рассматриваем Ирпень и другие города. Аналогичная задача ставится и в отношении пригородов и городов-сателлитов Харькова, Львова, Днепра и Одессы", – сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine.
В частности, в городах-сателлитах сеть ресторанов заинтересована в отдельных участках, на которых могут быть расположены заведения с McDrive, со всеми каналами продаж, которые сейчас есть в Украине.
Больше о McDonald's в Украине
- Всемирно известная сеть ресторанов работает в нашей стране с 1997 года. Именно тогда, 24 мая, состоялось открытие первого заведения в Киеве.
- По состоянию на сейчас в Украине работают 104 ресторана в 24 различных городах Украины.
- Кроме деятельности самих ресторанов, сеть McDonald's в Украине занимается благотворительностью. В частности, уже 20 лет действует благотворительная акция "Ладошка счастья".
- Кроме того, McDonald's является партнером-основателем "Фундации Дом Рональда Макдональда" – благотворительной организации, занимающейся созданием и содержанием Семейных комнат в детских больницах в разных уголках Украины.