Мовиться про відкриття закладів у Чернівцях, Кропивницькому та Ужгороді. Про це в інтерв'ю повідомив директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.

До слова Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Плани McDonald's щодо розширення

Відкриття нових закладів означатиме, що у всіх обласних центрах уже будуть наші ресторани. Плюс йдемо у великі міста, де ми ще не представлені, наприклад, у Маріуполь,

– розповів Стефурак.

Також у планах на найближчі декілька років відкриття нових ресторанів у всіх сателітах Києва.

"Наразі ми в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь та інші міста. Аналогічне завдання ставиться й щодо передмість і міст-сателітів Харкова, Львова, Дніпра та Одеси", – повідомив директор з розвитку McDonald's Ukraine.

Зокрема, у містах-сателітах мережа ресторанів зацікавлена в окремих ділянках, на яких можуть бути розташовані заклади з McDrive, з усіма каналами продажу, які наразі є в Україні.

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