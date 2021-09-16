Инициатива предусматривает сохранение и воспроизводство лесов, а также увеличение их площади. Начнется программа уже со следующего месяца.

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Цели программы

Главная цель, которую озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский – высадить в Украине 1 миллиард новых деревьев в течение ближайших трех лет.

Кроме того, президент также озвучивал идею о том, что за 10 лет площадь лесов в Украине должна вырасти на 1 миллион гектаров.

"Зеленая страна" фактически уже стартовала

Председатель Государственного лесного агентства Юрий Болоховец рассказал в интервью Интерфакс-Украина, что реализация президентского проекта уже началась и уже имеет первые результаты.

Он рассказал, что власти очень быстро продвигается в вопросе выделения земли под реализацию инициативы. По подсчетам, для высадки 1 миллиарда деревьев нужно примерно 170 тысяч гектаров земли.

Мы уже нашли до 100 тысяч гектаров собственных территорий, требующих облесения – это сгарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тысяч гектаров – это земли местной власти,

– рассказал Болоховец.

Поэтому центральная власть предлагает местной или дать эту территорию, чтобы на ней высадить дереве, или передать ее вовсе. Сейчас с 70 тысяч гектаров земли уже есть договоренности с местными властями о 20 тысячах гектаров.

"Второй вопрос – финансирование. Нам нужно 2 миллиарда гривен на 3 года. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать эти деньги. И мы это сделаем", – резюмировал председатель Гослесагентства.



Экологические цели Украины / Инфографика DixiGroup