Министр экологии уверяет, что одноразовые пластиковые пакеты никогда не были бесплатными

С 10 декабря 2021 года в Украине запретят бесплатно распространять одноразовые пластиковые пакеты. Впрочем, исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец уверяет, что они и раньше не были бесплатными.

Глава Минсреды отметил, что вступление в силу положений закона с 10 декабря не будет означать, что пакетов не будет. Они останутся на прилавках, но больше не будут бесплатными.

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Пакеты и не были бесплатными

"Пакеты полностью не исчезнут, но теперь они не должны распространяться бесплатно. Сначала нужно установить цену, чтобы люди поняли, нужно ли это покупать", – подчеркнул Руслан Стрелец.

Кроме того, он отметил, что цена тонкого пакета всегда закладывалась в стоимость товара, который мы покупаем, например овощи или фрукты.

В цену товара закладывалась стоимость даже не одного пакета, а гораздо больше. Но я думаю, что на общей стоимости товара это не отразится,

– объяснил чиновник.

Глава Министерства сообщил, что стоимость пакетов будет определяться торговыми сетями. Кроме того, многие из них предложат покупателям альтернативу – эко-сумки.

По его информации, опыт европейских стран показал, что с введением ограничений стоимость пакетов растет в 3 – 4 раза, а их использование уменьшается на 65% – 90%.