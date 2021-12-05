Очільник Міндовкілля зазначив, що набуття чинності положень закону з 10 грудня не означатиме, що пакетів не буде. Вони залишаться на прилавках, проте більше не будуть безкоштовними.
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Пакети й не були безкоштовними
"Пакети повністю не зникнуть, але тепер вони не мають поширюватися безкоштовно. Спочатку потрібно встановити ціну, щоб люди зрозуміли, чи потрібно їм це купувати", – підкреслив Руслан Стрілець.
Крім того, він зазначив, що ціна тонкого пакету завжди закладалася у вартість товару, який ми купуємо, наприклад, овочі або фрукти.
У ціну товару закладалася вартість навіть не одного пакету, а значно більше. Та я думаю, що на загальній вартості товару це не позначиться,
– пояснив урядовець.
Глава Міністерства повідомив, що вартість пакетів визначатимуть торговельні мережі. Крім того, багато з них запропонують покупцям альтернативу – еко-сумки.
За його інформацією, досвід європейських країн показав, що з введенням обмежень вартість пакетів зростає в 3 – 4 рази, а їх використання зменшується на 65% – 90%.