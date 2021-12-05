Очільник Міндовкілля зазначив, що набуття чинності положень закону з 10 грудня не означатиме, що пакетів не буде. Вони залишаться на прилавках, проте більше не будуть безкоштовними.

До слова Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Пакети й не були безкоштовними

"Пакети повністю не зникнуть, але тепер вони не мають поширюватися безкоштовно. Спочатку потрібно встановити ціну, щоб люди зрозуміли, чи потрібно їм це купувати", – підкреслив Руслан Стрілець.

Крім того, він зазначив, що ціна тонкого пакету завжди закладалася у вартість товару, який ми купуємо, наприклад, овочі або фрукти.

У ціну товару закладалася вартість навіть не одного пакету, а значно більше. Та я думаю, що на загальній вартості товару це не позначиться,

– пояснив урядовець.

Глава Міністерства повідомив, що вартість пакетів визначатимуть торговельні мережі. Крім того, багато з них запропонують покупцям альтернативу – еко-сумки.

За його інформацією, досвід європейських країн показав, що з введенням обмежень вартість пакетів зростає в 3 – 4 рази, а їх використання зменшується на 65% – 90%.

Важливо! За даними Руслана Стрільця, середній термін використання одноразового надтонкого пакету - 20 хвилин, після чого він викидається на звалище, де розкладається понад 50 років.



Детальніше про обмеження щодо використання одноразових пластикових пакетів, які почнуть діяти з 10 грудня, можете прочитати в нашому матеріалі.