"Мой последний ужин в жизни был бы с McDonald's": Адель рассказала о гастропредпочтениях

Недавно Адель стала гостьей шоу Ultimate British Taste Test от Vogue. Певица пробовала блюда британской кухни вслепую. Сколько из них удалось угадать звезде и каковы ее гастрономические предпочтения – читайте в материале.

Одна из самых популярных музыкантов современности не скрывает, что обожает поесть. Она рассказала, какие позиции заказывает в McDonald's, что готовит сыну и какой секретный ингредиент всегда носит в сумочке.

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Певице удалось угадать 8 блюд с 12 представленных:

Маринованные яйца ✓ Моллюски ✓ Копченая рыба ☓ Пирог со свининой ✓ Полный английский завтрак ✓ Рыба и картофель фри (Fish and Chips) ✓ Рыбный пирог ☓ Десерт "Трайфл" ✓ Пудинг "Пятнистый Дик" ☓ Пирог "Баноффи" ✓ Бисквитный торт "Баттенберг" ☓ Десерт Eton Mess ✓

Обожает McDonald's

Адель откровенно призналась, что если бы она могла выбрать последний ужин на Земле – это был бы любимый заказ из McDonald's.

Моя идеальная пища, еда в камере смертников, моя последняя еда – это куриные наггетсы, Биг Мак и картофель фри. Это мои три блюда. Я ем это хотя бы раз в неделю,

– эмоционально рассказала певица.

Что любит готовить

Адель поделились, что она готовит невероятно острую пасту, которую любят даже итальянцы. Кроме того, ей прекрасно удается рыбный пирог, который является классическим блюдом британской кухни.

К слову, любимый британский ритуал звезды – это Sunday roast (воскресный обед), в который входит: жареное мясо, картофель, йоркширский пудинг и соус. "Я отлично умею готовить это в каждое свободное воскресенье. Это любимое блюдо моего сына", – добавила она.

Блюдо, которое спасает от похмелья

Адель считает, что полный английский завтрак – это идеальное лекарство от похмелья. Она любит это блюдо, в составе которого: яичница, жареные помидоры, британский бекон и запеченная фасоль. Певица рассказала, что носит с собой небольшие пакетики кетчупа Heinz, что прекрасно сочетается с ним. "У Бейонсе в сумке острый соус, а у меня – кетчуп Heinz", – смеется звезда.

"Поскольку я потеряла вес, я знаю все, что нужно знать о еде. Я все еще ем так много", – подытожила Адель.