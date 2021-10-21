Одна з найпопулярніших музиканток сучасності не приховує, що обожнює попоїсти. Вона розповіла, які позиції замовляє у McDonald's, що готує сину та який секретний інгредієнт завжди носить у сумочці.

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Співачці вдалося вгадати 8 страв з 12 представлених:

Мариновані яйця ✓ Молюски ✓ Копчена риба ☓ Пиріг зі свининою ✓ Повний англійський сніданок ✓ Риба та картопля фрі (Fish and Chips) ✓ Рибний пиріг ☓ Десерт "Трайфл" ✓ Пудинг "Плямистий Дік" ☓ Пиріг "Баноффі" ✓ Бісквітний торт "Баттенберг" ☓ Десерт Eton Mess ✓

Обожнює McDonald's

Адель відверто зізналася, що якби вона могла обрати свою останню вечерю на Землі – це було б улюблене замовлення з McDonald's.

Моя ідеальна їжа, їжа в камері смертників, моя остання їжа – це курячі нагетси, Біг Мак та картопля фрі. Це мої три страви. Я їм це хоча б раз на тиждень,

– емоційно розповіла співачка.

Що полюбляє готувати

Адель поділилися, що вона готує неймовірно гостру пасту, яку полюбляють навіть італійці. Крім того, їй чудово вдається рибний пиріг, який є класичною стравою британської кухні.

До слова, улюблений британський ритуал зірки – це Sunday roast (недільний обід), до якого входить смажене м'ясо, картопля, йоркширський пудинг і підлива. "Я відмінно вмію готувати це кожної вільної неділі. Це улюблена страва мого сина", – додала вона.

Страва, яка рятує від похмілля

Адель вважає, що повний англійський сніданок – це ідеальні ліки від похмілля. Вона любить цю страву, у складі якої: яєчня, смажені помідори, британський бекон і запечена квасоля. Співачка розповіла, що носить з собою невеликі пакетики кетчупу Heinz, що чудово поєднується з нею. "У Бейонсе в сумці гострий соус, а у мене – кетчуп Heinz", – сміється зірка.

Оскільки я втратила вагу, я знаю все, що потрібно знати про їжу. Я все ще їм так багато", – підсумувала Адель.