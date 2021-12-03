На мусорном пятне в Тихом океане появились растения и животные

Субтропический круговорот северной части Тихого океана является домом для объекта, известного как "Большое тихоокеанское мусорное пятно". Исследователи заметили, что на нем начали появляться растения и животные.

Ученые начинают понимать, что множество прибрежных видов, обычно незнакомых с открытым океаном, начинают колонизировать эту новую пластиковую среду обитания.

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Жизнь на мусорном пятне

В новой статье морской эколог Линси Харам, бывший научный сотрудник Смитсоновского центра экологических исследований (SERC), описал виды, избравшие океанический мусорный участок своим домом.

Харам и его коллеги отмечают, что происходит сдвиг из числа океанических беспозвоночных с появлением все большего разнообразия прибрежных видов, способных занимать эти пластиковые плоты.

В эти сообщества входят виды анемонов, гидроидов и креветковидных амфипод. Команда называет эти новые сообщества неопеологическими, neo означает "новый" и "пелагический" – то есть открытый океан, а не прибрежный.

Появление этих новых прибрежных организмов может нарушить экосистему, которая и так уязвима и испытывает нехватку ресурсов.

Прибрежные виды прямо конкурируют с океаническими рафтерами. Они соперничают за пространство. Они соревнуются за ресурсы. И эти взаимодействия очень плохо понятны,

– подчеркивает Линси Харам.

Большинство видов в открытом море раньше не встречалось. В частности это Anthopleura и другие актинии, Stenothoe gallensis, другие бокоплавы, а также ракообразные Planes major, Lepas anatifera и другие прибрежные организмы. Они не просто выживают на пластике – создали здоровые цветущие колонии.