"Наука – это она": какой вклад внесли женщины в развитие мирового прогресса

Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. В этот день по всему миру проводятся мероприятия по повышению осведомленности общества о вкладе женщин в науку и популяризируют STEM (science, technologies, engineering, mathematics) среди женщин и девушек.

Специально для 24 канала координатор проектов STEM is FEM и "Наука – это она" Елизавета Коренко рассказала, какой на самом деле вклад сделали женщины в развитие мировой науки. В частности, украинки.

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Бетти Снайдер Холбертон, Джин Дженнингс Бартик, Кэтлин Макналти, Марлин Вескоф Мельцер, Рут Лихтерман и Фрэнсис Билас Спенс / Фото felizdiadelasmujeres8

Громкие имена в мировой науке

Вклад женщин в становление и развитие многочисленных научных областей трудно переоценить. Более того, не существует ни одного направления, в котором они не преуспели. Следует упомянуть хотя бы таких мощных представительниц:

Мерлин Мельцер, Кэтлин Макнальти, Бетти Дженнингс, Бетти Снайдер, Франсис Билас и Рут Лихтерман – управляли первым в мире программируемым компьютером ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer);

Стефани Кволек – польская химик, разработавшая кевлар (синтетическое волокно, в пять раз прочнее стали);

Кэтрин Джонсон и Дороти Вон – афроамериканки-математики, занимавшиеся расчетами орбитальной механики и компьютеризацией NASA;

Ольга Д. Гонзалес-Санабрия – пуэрториканка, решившая проблему питания Международной космической станции с помощью никель-водородного аккумулятора с длительным сроком службы;

Энн Цукамото – в сотрудничестве с коллегами выделила стволовые клетки: это ускорило изучение кровеносной системы у людей, больных лейкемией, и дало основу для начала трансплантации костного мозга, спасающего сотни тысяч людей.

Дороти Вон, Лесси Хантер и Вивиан Адер - "Человеческие компьютеры" / Фото NASA

Прощай, Матильда!

Наряду с выдающимися достижениями женщин история помнит и довольно позорные явления. К примеру, "эффект Матильды"

"Эффект Матильды" Это систематическое отрицание вклада женщин в науку, предвзятое сексистское отношение к способности женщин овладевать техническими специальностями, и банальное воровство – предписание авторства изобретений женщин их коллегам-мужчинам. В первый раз этот эффект обрисовала суфражистка XIX века Матильда Джослин Гейдж. В честь Матильды его назвали в 1933 году. От такого явления в свое время пострадало немало учёных.

3 оскорбительных примера

Американская биолог Нетти Стивенс первой в мире доказала, что пол будущих организмов определяют хромосомы, однако это открытие тогда приписали ее современнику – генетику Томасу Ганту Моргану. Физик Лиза Майтнер не только внедрила термин "разделение ядра", но и заложила теоретическую базу для проведения этой операции. Но Нобелевскую премию по физике за это получил единолично ее напарник – Отто Ган. Физик и химик Мария Склодовская-Кюри вместе с мужем открыла радиоактивные элементы полоний и радий. Чтобы Марию вместе с ним за это включили в номинанты на Нобелевскую премию, мужчине пришлось повоевать с комитетом. Единственным союзником супругов в этой борьбе был член комитета – шведский математик Магнус Йоста Миттаг-Леффлер. В конце концов, Склодовска-Кюри получила Нобеля. Если рядовых людей попросить назвать женщин-ученых, то ее чаще всего вспомнят первой. Но, к сожалению, единственной.

Нетти Стивенс / Фото Britannica

Сегодня формальной дискриминации женщин в науке нет – поступить на STEM-специальность, получить научную степень или Нобелевскую премию по физике или математике может любая женщина. Однако проблема неравенства осталась,

– говорит эксперт.

По данным ЮНЕСКО, только около 30% ученых по всему миру женщины. Среди обладателей Нобелевской премии женщин около 6%.

Такой дисбаланс, вызванный предубеждениями и стереотипами, нужно искоренять. К этой важной миссии присоединились сознательные, талантливые и прогрессивные украинцы.

"Наука – это она"

Украина может гордиться женщинами, которые внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Чтобы сделать их достижения более просматриваемыми, был инициирован просветительский арт-проект "Наука – это она". В нем рассказали о 12 выдающихся украинских ученых. Замысел удалось воплотить при участии IT-предпринимателя Сергея Токарева.

История героини проекта "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

Выбрать всего 12 героинь для проекта было удивительно сложно, ведь украинская наука знает гораздо больше выдающихся женских фигур. Еще сложнее мне сейчас – выбирать, когда нужно рассказать о нескольких из двенадцати. Опираясь на истории иностранных ученых, упомянутых выше, наиболее точно будет вспомнить следующих героинь,

– отмечает Елизавета.

Материалы выставки "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

Екатерины Ющенко

Да, программированием первого в мире компьютера занимались американки. Однако следует понимать, что без украинки Екатерины Ющенко эти технологии не дошли бы до современного уровня развития так быстро. Именно наша отечественная кибернетик первой создала формальный язык адресного программирования, что позволяло делать гораздо больше операций на компьютерах, чем предыдущие программы.

Катерина Ющенко / Фото НАН

Светлана Арбузова

Генетик Светлана Арбузова получила эстафету от Нетти Стивенс. Американские ученые заложили основы определения пола будущего организма. Украинка Арбузова пошла гораздо дальше. Она разработала систему биохимического скрининга потенциальных родителей, с помощью которого можно вычислить риски для будущего ребенка получить генетическое наследственное заболевание.

Марина Вязовская

Если афроамериканки заложили математическую основу для успешного существования космического агентства США, то украинская математик Марина Вязовская довела телекоммуникационные технологии кораблей почти до совершенства. Ученая поразила весь мир элегантностью решения одной из задач, над которой ученые всего мира ломали головы на протяжении веков. Вязовская разработала уравнение, решающее проблему упаковки шаров в 8-ми и 24-х-мерных пространствах. Решение поместилось всего на 23 страницах, в то время как уравнение предшественников, решающее аналогичную задачу только в 3-мерном пространстве, занимает 300 страниц! Это уравнение имеет практическое применение в NASA. Двадцатичетырехмерная упаковка применяют в коде для космического зонда "Вояджер". Сигнал, который он посылает на базу, разбивается на 24 части. Благодаря решению задачи упаковки шаров можно обнаружить ошибку в сигнале и исправить ее.

Выставка "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

Вау-эффект vs привычные вещи

Сегодня мы осознаем, что множество изобретений из "типично мужских" областей знаний сделали женщины. Однако наиболее абсурдно то, что об этом приходится рассказывать, как о каких-то необычных вещах. Однако обязательно придет время, когда эти факты уже не будут иметь вау-эффекта. То, что женщина изобрела кевлар, wi-fi или первый язык программирования, не должно удивлять. Это обычная история о праздновании возможностей удивительного человеческого интеллекта. Безотносительно к тому, мужчина или женщина являются носителем уникальных знаний.

"Мы собираемся и дальше содействовать гендерному равенству в науке, повышать осведомленность общества, и постоянно подчеркивать, что не зря наука носит женское имя, что наука – это она", – резюмирует Елизавета.