Парк планируют построить на проспекте Валерия Лобановского, 113 (Голосеевский район). Площадь зеленого пространства достигать 19,1187 гектара.
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Цель проекта:
- Сохранить природу – на территории прудов является гнезда водоплавающих птиц, а также популяции растений и животных.
- Обустроить комфортную зону отдыха для киевлян и гостей города.
Концепция экопарка "Совские ставки", которую предлагают активисты / Фотографии с презентации активистов
Что известно о застройке
Ранее на территории нижнего каскада Совских прудов планировали создать жилые комплексы. Проект предусматривал:
- сведения более 20 многоэтажных домов, где будут проживать 7 700 человек;
- создание 3 000 паркомест;
- открытие частных детсадов.
Визуализация застройки Совских прудов / Фото prosystems.com.ua
Земельный участок оценивали в 614 миллионов гривен. Однако недавно по решению Хозяйственного суда города Киева землю вернули территориальной общине города. Безусловно, это заслуга неравнодушных активистов, которые на протяжении более 10 лет вели борьбу с застройщиками.
Активисты, которые боролись против застройки экосистемы / Фото Texty
Важная инициатива
В субботу, 2 октября, на Совских прудах состоится толока. Главная задача – собрать мусор, очистить реку Совку и починить мосты. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться, взяв с собой перчатки и резиновые сапоги. Место встречи: 12:00, остановка "улица Художественная".