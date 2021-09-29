Не будут застраивать: в Киеве на Совских прудах создадут экопарк

Власти столицы поддержала проект создания парка на территории Совских прудов. Поэтому неповторимая экосистема будет защищена от застройки.

Парк планируют построить на проспекте Валерия Лобановского, 113 (Голосеевский район). Площадь зеленого пространства достигать 19,1187 гектара.

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Цель проекта:

Сохранить природу – на территории прудов является гнезда водоплавающих птиц, а также популяции растений и животных. Обустроить комфортную зону отдыха для киевлян и гостей города.

Концепция экопарка "Совские ставки", которую предлагают активисты / Фотографии с презентации активистов

Что известно о застройке

Ранее на территории нижнего каскада Совских прудов планировали создать жилые комплексы. Проект предусматривал:

сведения более 20 многоэтажных домов, где будут проживать 7 700 человек;

создание 3 000 паркомест;

открытие частных детсадов.

Визуализация застройки Совских прудов / Фото prosystems.com.ua

Земельный участок оценивали в 614 миллионов гривен. Однако недавно по решению Хозяйственного суда города Киева землю вернули территориальной общине города. Безусловно, это заслуга неравнодушных активистов, которые на протяжении более 10 лет вели борьбу с застройщиками.

Активисты, которые боролись против застройки экосистемы / Фото Texty

Важная инициатива

В субботу, 2 октября, на Совских прудах состоится толока. Главная задача – собрать мусор, очистить реку Совку и починить мосты. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться, взяв с собой перчатки и резиновые сапоги. Место встречи: 12:00, остановка "улица Художественная".