Не мясо единым: 7 продуктов, в которых содержится большое количество белка
Белок – один из важнейших "строительных" материалов, который необходим для полноценного функционирования нашего организма. Ранее считалось, что достаточное количество белка можно получить только из продуктов животного происхождения. Современные исследования и мнения экспертов доказали, что это – обычный миф.
Сбалансированное питание (правильное соотношение белков, жиров и углеводов) – залог здоровья, стройности и долголетия.
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Однако что делать человеку, который решил отказаться от белков животного происхождения? К счастью, достаточное количество белка можно получить из множества растительных продуктов.
Растительные продукты, богатые белком
1. Шпинат
Богатый белком (52%), витамином С и железом. К тому же, шпинат повышает иммунитет и замедляет старение.
Шпинат / Фото Pixabey
2. Авокадо
Источник белка, полезных жиров и клетчатки. Этот продукт значительно улучшает пищеварение и способствует быстрому усвоению полезных веществ.
Авокадо / Фото Pixabey
3. Спаржа
Богатая пищевыми волокнами, что способствует лучшему усвоению протеина.
Спаржа / Фото Pixabey
4. Чечевица
Один из лидеров по содержанию белка среди растительных продуктов. Она легко усваивается, а также – богатая фолиевой кислотой.
Бобовые / Фото Pixabey
5. Нут
Продукт, который не уступает питательной ценностью животным продуктам. Так, в 100 граммах нута содержится 19 грамм белка – почти столько же, сколько и в говядине. К слову, нут содержит важную для организма аминокислоту – лизин.
Нут / Фото Pixabey
6. Орехи
Фундук содержит 15% белка, кешью состоит из него на 20%, а миндаль – содержит 21% белка.
Орехи / Фото Pixabey
7. Семена чиа
Мощный источник растительного белка. Кроме того, они наполнены антиоксидантами, магнием и цинком, поэтому этот продукт советуют добавить в рацион при соблюдении вегетарианской диеты.
Семена чиа / Фото Pixabey