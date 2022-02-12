Ненужная одежда на нужное дело: в одесской экокрамнице запускают благотворительную акцию

Одесский магазин Zero-waste запускает важную акцию. Так, посетители могут сдать ненужную одежду, которая принесет пользу другим.

В магазине полученные вещи реализуют. Известно, что все вырученные средства будут направлены на закупку медицинского оборудования в городские больницы.

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Вдохновляющий пример

Основательница магазина Zero-waste Мария Яроцкая рассказала, что ее цель – призывать и учить людей быть более внимательными к окружающей среде. Здесь прилагают максимум усилий, чтобы уменьшать количество отходов. К примеру, в экомагазине товары продаются без упаковки. Вместо этого клиентам предлагают занимать стеклянные банки и возвращать их после использования.

Предприниматель отмечает, что упаковка поразительно влияет на конечную стоимость товара. Следовательно, продукты без упаковки не только более экологичны, но и дешевле.

Естественно, экономия, использование вторсырья и отказ от упаковки – уверенные шаги на пути к минимизации отходов. Однако мусор есть, было и будет, так что нужно научиться правильно его сортировать.

Мы сортируем пластик на несколько видов, как его принимают у нас на сортировочной станции. Очень важно сразу сортировать, потому что иначе ты будешь раз в месяц просто сидеть в этой мусорной куче и отбирать одно от другого,

– отмечает Мария.

В магазине сортируют тетрапак, бумагу, металл и прочее. В то же время, экоактивисты пытаются продуцировать и собирать дома как можно меньшее количество мусора.