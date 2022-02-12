У крамниці отримані речі реалізують. Відомо, що усі виручені кошти спрямують на закупівлю медичного обладнання в міські лікарні.

Цікаво Завдяки благодійникам: у лікарнях безкоштовно видаватимуть набори із засобами гігієни

Приклад, що надихає

Засновниця крамниці Zero-waste Марія Яроцька розповіла, що її мета – закликати й навчати людей бути уважнішими до навколишнього середовища. Тут докладають максимум зусиль, аби зменшувати кількість відходів. До прикладу, в екомагазині товари продаються без пакування. Натомість клієнтам пропонують позичати скляні банки й повертати їх після використання.

Підприємиця зауважує, що пакування разюче впливає на кінцеві вартість товару. Відтак продукти без пакування не лише екологічніші, а й дешевші.

Звісно, економія, використання вторсировини та відмова від пакування – впевнені кроки на шляху до мінімізації відходів. Однак сміття є, було і буде, тож потрібно навчитися правильно його сортувати.

Ми сортуємо пластик на декілька видів, як його приймають у нас на сортувальній станції. Дуже важливо одразу сортувати, тому що інакше ти будеш раз на місяць просто сидіти у цій сміттєвій купі й відбирати одне від іншого,

– відзначає Марія.

У магазині сортують тетрапак, папір, метал та інше. Водночас екоактивісти намагаються продукувати й збирати вдома якомога меншу кількість сміття.