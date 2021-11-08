Здесь 6 октября убрали территорию от мусора и опавших листьев, а также скосили пожелтевшую траву.

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Результаты толоки

В целом участие в экологической инициативе приняли представители 6 общественных организаций:

ОО "Движение сознательных граждан",

ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО",

Спортивный корпус Николаев,

ОО "Молодежь Украины",

НЭП "ВОСТОК",

ППК "Авангард".

Национально-патриотическая молодежь, ветераны русско-украинской войны, волонтеры, переселенцы и другие неравнодушные горожане присоединились к полезному делу и собрали 2 грузовика листьев и мусора,

– рассказали в "Движении сознательных граждан".

Организаторы уверяют, что акция проходила со строгим соблюдением всех карантинных требований и социальной дистанции.

"Мы продолжаем приводить в порядок территорию, которая в будущем станет новым местом отдыха – сквером "Янтарный". Долгое время зеленая зона была заброшена, но совместными усилиями мы создадим хорошее место", – резюмировали организаторы.

Экологическая толока в Николаеве: смотрите фото

Публикация ОО "Движение сознательных граждан":

Вчера провели очередную экотолоку на берегу реки Ингул. Объединившись с ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", Спортивный Корпус Николаев, ОО "Молодежь Украины", НЭП "ВОСТОК" и ВПК "Авангард", убрали территорию от мусора и опавших листьев, а также скосили немного пожелтевшей травы.

Национально-патриотическая молодежь, ветераны русско-украинской войны, волонтеры, внутренне перемещенные лица и другие неравнодушные горожане приобщились к полезному делу и собрали 2 грузовика листвы и мусора! Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных требований и социальной дистанции.

Мы продолжаем приводить в порядок территорию, которая в будущем станет новым местом отдыха – сквером "Янтарный". Как мы уже говорили, долгое время эта зеленая зона была без внимания, стала заброшенной. Но совместными усилиями мы создадим хорошее место, а результат смогут оценить все николаевцы.

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