Так, закон о защите животных предназначен для того, чтобы обезопасить их от иррациональных действий людей. "Речь идет о праве собак чувствовать себя хорошо", – сказал генеральный директор организации защиты животных в Норвегии Эшильд Роалдсет.

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Чем мотивировано решение

Дело в том, что эти породы имеют многочисленные проблемы со здоровьем. Следовательно, их назвали продуктом человеческой жестокости.

Собаки были жертвами систематической и организованной измены нашим четвероногим друзьям,

– сказал Роалдсет.

Отмечают, что решение не запрещает серьезное и научно обоснованное скрещивание. Специалисты предлагают более регулируемое использование темперамента, признаков и данных о здоровье собак. Вероятно, это позволит избавить от болезней последующие поколения.