В Новой Зеландии депутатка велосипедом отправилась в больницу рожать

В Новой Зеландии произошло пополнение в семье депутата от партии зеленых Джулии Гантлер. Но самое интересное, что в больницу уже со схватками роженица отправилась на велосипеде.

Бывшая министерка по делам женщин Новой Зеландии уверяет, что не планировала рожать на велосипеде, но в конце концов именно так и произошло.

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В больницу велосипедом

Джулия Гентлер рассказала, что родила час спустя после того, как добралась в больницу. Она поблагодарила всю команду медиков и тех, кто ее все время поддерживал.

Я чувствовала схватки, но они были не такими уж сильными, когда в 2 часа ночи мы отправились в больницу. Хотя по дороге они усиливались,

– рассказала депутатка.

В итоге все кончилось хорошо. Чтобы доказать это, Джулия Гентлер поделилась фотографией с сонным мужем и новорожденной дочерью.



Мужчина и дочь Джулии Гентлер после родов / Фото с ее фейсбука

Что интересно, это уже не первый подобный случай с Джулией Гентлер. В 2018 году, когда она еще была министеркой, в больницу рожать также уехала на велосипеде.

Публикация Джулии Гентлер:

Большая новость! Сегодня в 3.04 утра мы встретили нового члена нашей семьи. Я действительно не планировала ездить на велосипеде во время родов, но это произошло. Мои схватки были не такими уж сильными, когда мы вышли в 2 утра, чтобы идти в больницу, хотя между ними было 2 – 3 минуты, и они нарастали, когда мы пришли через 10 минут. (Я улыбаюсь на автостоянке сразу после первого.) И удивительно, что сейчас у нас спит здоровый, счастливый ребенок, как и его папа.

Я чувствую себя благословенной, получившей отличную заботу и поддержку от замечательной команды, справившейся с очень быстрыми (и, к счастью, неосложненными) родами.