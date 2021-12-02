Колишня міністерка в справах жінок Нової Зеландії запевняє, що не планувала народжувати на велосипеді, але зрештою саме так і сталося.

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У лікарню велосипедом

Джулія Гентлер розповіла, що народила через годину після того, як добралась до лікарні. Вона подякувала всій команді медиків і тим, хто її увесь час підтримував.

Я відчувала перейми, але вони були не такими вже й сильними, коли о 2 годині ночі ми вирушили в лікарню. Хоча дорогою вони посилювалися,

– розповіла депутатка.

У підсумку все закінчилося добре. Щоб це довести, Джулія Гентлер поділилась світлиною з сонним чоловіком і новонародженою донечкою.



Чоловік і дочка Джулії Гентлер після родів / Фото з її фейсбуку

Що цікаво, це вже не перший такий випадок з Джулією Гентлер. У 2018 році, коли вона ще була міністеркою, до лікарні народжувати також поїхала велосипедом.

Публікація Джулії Гентлер:

Велика новина! Сьогодні о 3.04 ранку ми зустріли нового члена нашої родини. Я справді не планувала їздити на велосипеді під час пологів, але це таки сталося. Мої перейми були не такими вже й сильними, коли ми вийшли о 2 ранку, щоб йти до лікарні, хоча між ними була 2 – 3 хвилини, і вони наростали, коли ми прийшли через 10 хвилин. (Я посміхаюся на автостоянці відразу після першого.) І дивовижно, що зараз у нас спить здорова, щаслива дитина, як і її тато.

Я відчуваю себе благословенною, що отримала чудову турботу та підтримку від чудової команди, що впоралася з дуже швидкими (і, на щастя, неускладненими) пологами.