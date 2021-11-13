За свою работу победитель получит 10 тысяч фунтов. Мы же расскажем вам об основных номинантах фотоконкурса.

Стоит знать С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

"Фотограф окружающей среды-2021"

В своей фотографии "Сыновья прилива" Ренунсио привлекает внимание к проблеме повышения уровня моря, что особенно ощутимо в Западной Африке.

На фото запечатлен мальчик, который спит в доме, разрушенном береговой эрозией на пляже в Гане.



"Сыновья прилива" / Фото Антонио Арагон Ренунсио

"Климатическое действие"

Свое фото "Последнее дыхание" Кевин Очиенг Оньяго сделал в Найроби в Кении. На фото мальчик через трубочку вдыхает свежий воздух от растения, пока на заднем плане назревает песчаная буря.



"Последнее дыхание" / Фото Кевин Очиенг Оньяго

"Окружающая среда будущего"

В этой номинации со своим фото с лаконичным названием "Наводнение" победу одержал Микеле Лапини. Он изобразил здание, полностью затопленное наводнением на реке Панаро в итальянской Модене.



"Наводнение" / Фото Микеле Лапини

"Молодой фотограф окружающей среды года"

Победу в этой номинации одержал Амаан Али. На фотографии "Инферно" маленький мальчик тушит лесные пожары рядом со своим домом в Ямуна-Гат в Индии.



"Инферно" / Фото Амаан Али

"Чистая энергия"

На своей фотографии, сделанной в Серра-де-Сан-Макариу в Португалия, Педро Эстевес показал ветрогенераторы за минуту до заката солнца в пасмурный день.



"Чистая энергия" / Фото Педро Эстевес

"Щенок на крючке"

Фотографиня Селия Куджала у островов Коронадо в Мексике заметила калифорнийского морского льва с крючком во рту. Автор рассказала, что ей постоянно казалось, будто животное просит о помощи.



"Щенок на крючке" / Фото Селия Куджала

"Выносливость"

Победу в этой номинации одержал Ашрафул Ислам за фото "Выжить ради жизни", сделанное в Бангладеш. На нем стадо овец ищет траву среди потрескавшейся почвы после экстремальных засух.



"Выжить ради жизни" / Фото Ашрафул Ислам

"Окружающая среда в пластике"

Еще одно фото из Бангладеш. Автор Субрата Дэй напоминает, что переработка пластика помогает защитить окружающую среду от загрязнения и выбросов парниковых газов.



"Окружающая среда в пластике" / Фото Субрата Дэй