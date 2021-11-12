Организация SaveDnipro приглашает в команду: кого ищут
Источник:"Громадський простір"
Общественная организация SaveDnipro разыскивает кандидата на должность экологического директора. Приглашают человека, который будет разделять ценности команды.
SaveDnipro предлагает стать частью дружественного и прогрессивного коллектива, объединенного одной целью – заботой об окружающей среде. Это пространство для реализации самых смелых и увлекательных идей!
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Сейчас мы нуждаемся в усилении команды мотивированным и экосознательным человеком, который сможет разделить наши взгляды на экологическую сферу в Украине и стать частью ее качественных изменений,
– говорится в сообщении.
О SaveDnipro
Общественная организация SaveDnipro – это коллектив экоактивистов, продвигающий диджилизацию природоохранной сферы и поставляющий открытые данные, касающиеся состояния окружающей среды. Команда единомышленников разработала чат-бот SaveEcoBot, которым сейчас пользуются более 1,5 миллиона пользователей на двух континентах.
Обязанности и сфера ответственности
Будущий экодиректор или экодиректор будет работать с законодательной и нормативно-правовой базой Украины, будет готовить аналитические материалы/отчеты на экологическую тематику и формировать стратегические планы организации. Кроме того, в перечень обязанностей будет входить переписка с центральными органами исполнительной власти и работа в профильных рабочих группах. Директор также будет отвечать за создание горизонтального взаимодействия с экологическими вопросами с руководителями проектов организации и представление организации в СМИ, на национальных и международных площадках.
Требования и ожидания:
- опыт руководящей работы в организациях;
- свободное использование законодательной базы Украины;
- высшее экологическое/юридическое образование будет плюсом;
- понимание работы общественного сектора;
- умение самостоятельно планировать, инициировать, брать ответственность за свои решения;
- знание английского языка (уровень B2/upper-intermediate и выше);
- преимуществом будет умение работать с аналитическими инструментами.