Организация SaveDnipro приглашает в команду: кого ищут

Общественная организация SaveDnipro разыскивает кандидата на должность экологического директора. Приглашают человека, который будет разделять ценности команды.

SaveDnipro предлагает стать частью дружественного и прогрессивного коллектива, объединенного одной целью – заботой об окружающей среде. Это пространство для реализации самых смелых и увлекательных идей!

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Сейчас мы нуждаемся в усилении команды мотивированным и экосознательным человеком, который сможет разделить наши взгляды на экологическую сферу в Украине и стать частью ее качественных изменений,

– говорится в сообщении.

О SaveDnipro

Общественная организация SaveDnipro – это коллектив экоактивистов, продвигающий диджилизацию природоохранной сферы и поставляющий открытые данные, касающиеся состояния окружающей среды. Команда единомышленников разработала чат-бот SaveEcoBot, которым сейчас пользуются более 1,5 миллиона пользователей на двух континентах.

Обязанности и сфера ответственности

Будущий экодиректор или экодиректор будет работать с законодательной и нормативно-правовой базой Украины, будет готовить аналитические материалы/отчеты на экологическую тематику и формировать стратегические планы организации. Кроме того, в перечень обязанностей будет входить переписка с центральными органами исполнительной власти и работа в профильных рабочих группах. Директор также будет отвечать за создание горизонтального взаимодействия с экологическими вопросами с руководителями проектов организации и представление организации в СМИ, на национальных и международных площадках.

Требования и ожидания:

опыт руководящей работы в организациях;

свободное использование законодательной базы Украины;

высшее экологическое/юридическое образование будет плюсом;

понимание работы общественного сектора;

умение самостоятельно планировать, инициировать, брать ответственность за свои решения;

знание английского языка (уровень B2/upper-intermediate и выше);

преимуществом будет умение работать с аналитическими инструментами.

Организация гарантирует официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Место работы – Киев, однако возможен и отдаленный формат. Занятость: 100%. Резюме ожидают до 1 декабря 2021 года по электронному адресу savednipro@gmail.com.