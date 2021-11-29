Основали собственный бренд: как львовские бабушки вяжут вещи на благотворительность

Во Львове жительницы гериатрического пансионата основали собственное социальное предприятие VBRANI. Так, пять женщин вяжут разнообразные теплые вещи – носки, перчатки, пинетки.

В основном товары направляют на благотворительность. Однако часть – реализовывают, чтобы обеспечить себе интересный досуг и дополнительный доход.

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Бабушки основали социальное предприятие VBRANI / Фото с инстаграма VBRANI

О проекте

Идея возникла во время коммуникации с общественной организацией "Старость на радость", которая занимается пожилыми людьми на протяжении нескольких лет. Волонтеры готовили проект около года.

Однажды к девушкам подошла жительница пансионата с большой сумкой шапок, которые принесла им в подарок,

– рассказала соосновательница проекта Оксана Бриндзак.

Тогда небезразличные и решили обеспечить бабушкам возможность заниматься творчеством. Сейчас им помогают 5 девушек-волонтерок. К проекту присоединилась и специалист Наталья Дубан, которая проводит мастер-классы для бабушек. Она помогает женщинам овладеть новыми техниками вязания, упаковывать и рассылать заказы.

VBRANI – это, прежде всего, социальная инициатива, призванная поддерживать нуждающихся. Например, ранее бабушки создали символические осьминожки для преждевременно рожденных малышей. А сейчас женщины присоединились к социальному проекту ко Дню Святого Николая. Его реализовывают совместно с благотворительным фондом, помогающим онкобольным деткам. Кроме того, мастерицы сотрудничают с IТ-компанией для детей из одного детского дома.

Детки с изделиями VBRANI / Фото VBRANI