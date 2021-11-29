Здебільшого товари спрямовують на благодійність. Однак частину – реалізовують, щоб забезпечити собі цікаве дозвілля та додатковий дохід.

Цікаво "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Бабусі заснували соціальне підприємство VBRANI / Фото з інстаграму VBRANI

Про проєкт

Ідея виникла під час комунікації з громадською організацією "Старість на радість", яка опікується літніми людьми впродовж декількох років. Волонтери готували проєкт близько року.

Одного разу до дівчат підійшла мешканка пансіонату з великою торбинкою шапок, які принесла їм у подарунок,

– розповіла співзасновниця проєкту Оксана Бриндзак.

Тоді небайдужі й вирішили забезпечити бабусям можливість займатися творчістю. Наразі їм допомагають 5 дівчат-волонтерок. До проєкту долучилася й фахівчиня Наталя Дубан, яка проводить майстер-класи для бабусь. Вона допомагає жінкам опанувати нові техніки в'язання, упаковувати та розсилати замовлення.

VBRANI – це, перш за все, соціальна ініціатива, покликана підтримувати нужденних. Наприклад, раніше бабусі створили символічних восьминіжок для передчасно народжених малюків. А нині жінки долучилися до соціального проєкту до Дня Святого Миколая. Його реалізовують спільно з благодійним фондом, який допомагає онкохворим діткам. Крім того, майстрині співпрацюють з ІТ-компанією для дітей з одного дитячого будинку.

Дітки з виробами VBRANI / Фото VBRANI

Важливо! Підтримати жінок може кожен охочий. Покупцям пропонують зробити індивідуальне замовлення, або ж обрати готовий виріб. Переглянути увесь асортимент та дізнатися деталі можна на інстаграм-сторінці бренду. Бабусі отримують 60% від реалізації речей.