Карта поможет ознакомиться с примерами социальных предприятий. Некоторые из них функционируют в Ивано-Франковске уже давно, другие открыли совсем недавно.
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Подробности о карте социальных предприятий
Благодаря этой карте молодежь сможет узнать больше о том, как открыть свой социальный бизнес. В частности – как искать партнеров и быть вовлеченными в решение социальных проблем общества.
Какие инициативы приводят авторы карты:
- "Клаптик" – творческая мастерская и швейный коворкинг;
- Up Lab – превращают отходы в полезные вещи;
- RE:laboratory – продвигают сознательное потребление и переработку;
- Comfort Kitty – заботятся о беспризорных кошках;
- Roboclub – обучают роботехнике и программированию;
- "Неугомонные" – создают образовательное пространство;
- "Дома" – свободное пространство для полезных инициатив;
- Urban Space 100 – поддерживают городские проекты;
- "Кайзен" – практикуют новые форматы обучения;
- "Центр образовательных инноваций" – создают возможности для детских инноваций;
- Ba&Di Freelance – помогает пожилым людям зарабатывать;
- "Квадрат Курбаса" – семейный гастрономический арт-фестиваль.