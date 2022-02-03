Карта поможет ознакомиться с примерами социальных предприятий. Некоторые из них функционируют в Ивано-Франковске уже давно, другие открыли совсем недавно.

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Подробности о карте социальных предприятий

Благодаря этой карте молодежь сможет узнать больше о том, как открыть свой социальный бизнес. В частности – как искать партнеров и быть вовлеченными в решение социальных проблем общества.

Какие инициативы приводят авторы карты:

  • "Клаптик" – творческая мастерская и швейный коворкинг;
  • Up Lab – превращают отходы в полезные вещи;
  • RE:laboratory – продвигают сознательное потребление и переработку;
  • Comfort Kitty – заботятся о беспризорных кошках;
  • Roboclub – обучают роботехнике и программированию;
  • "Неугомонные" – создают образовательное пространство;
  • "Дома" – свободное пространство для полезных инициатив;
  • Urban Space 100 – поддерживают городские проекты;
  • "Кайзен" – практикуют новые форматы обучения;
  • "Центр образовательных инноваций" – создают возможности для детских инноваций;
  • Ba&Di Freelance – помогает пожилым людям зарабатывать;
  • "Квадрат Курбаса" – семейный гастрономический арт-фестиваль.