Как открыть социальный бизнес: для молодежи Ивано-Франковска создали карту с примерами

3 февраля 2022 , 23:32
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Источник:

"Общественное пространство"

В Ивано-Франковске школьникам и молодежи представили карту социальных предприятий. Это инициатива молодежной организации "Состояние".

Карта поможет ознакомиться с примерами социальных предприятий. Некоторые из них функционируют в Ивано-Франковске уже давно, другие открыли совсем недавно.

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Подробности о карте социальных предприятий

Благодаря этой карте молодежь сможет узнать больше о том, как открыть свой социальный бизнес. В частности – как искать партнеров и быть вовлеченными в решение социальных проблем общества. 

Важно! Инициаторы стремились продемонстрировать действенные примеры социального влияния в ряде направлений. Упомянутые предприятия, которые помогают нуждающимся, мастерские и пространства, в частности – образовательные. 

Карта – хороший инструмент и для преподавателей. Ведь те могут вводить социальное предпринимательство как предмет выбора. Она может заинтересовать и родителей, желающих развивать такие навыки у своих детей.

Какие инициативы приводят авторы карты:

  • "Клаптик" – творческая мастерская и швейный коворкинг;
  • Up Lab – превращают отходы в полезные вещи;
  • RE:laboratory – продвигают сознательное потребление и переработку;
  • Comfort Kitty – заботятся о беспризорных кошках;
  • Roboclub – обучают роботехнике и программированию;
  • "Неугомонные" – создают образовательное пространство;
  • "Дома" – свободное пространство для полезных инициатив;
  • Urban Space 100 – поддерживают городские проекты;
  • "Кайзен" – практикуют новые форматы обучения;
  • "Центр образовательных инноваций" – создают возможности для детских инноваций;
  • Ba&Di Freelance – помогает пожилым людям зарабатывать;
  • "Квадрат Курбаса" – семейный гастрономический арт-фестиваль.   
Автор: Катерина Сердюк