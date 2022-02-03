Как открыть социальный бизнес: для молодежи Ивано-Франковска создали карту с примерами

В Ивано-Франковске школьникам и молодежи представили карту социальных предприятий. Это инициатива молодежной организации "Состояние".

Карта поможет ознакомиться с примерами социальных предприятий. Некоторые из них функционируют в Ивано-Франковске уже давно, другие открыли совсем недавно.

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Подробности о карте социальных предприятий

Благодаря этой карте молодежь сможет узнать больше о том, как открыть свой социальный бизнес. В частности – как искать партнеров и быть вовлеченными в решение социальных проблем общества.

Инициаторы стремились продемонстрировать действенные примеры социального влияния в ряде направлений. Упомянутые предприятия, которые помогают нуждающимся, мастерские и пространства, в частности – образовательные.

Карта – хороший инструмент и для преподавателей. Ведь те могут вводить социальное предпринимательство как предмет выбора. Она может заинтересовать и родителей, желающих развивать такие навыки у своих детей.

Какие инициативы приводят авторы карты: