Отныне одноразовые пластиковые пакеты – под запретом

С 10 декабря начинают действовать первые нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Они подразумевают полный запрет на бесплатное распространение тонких пакетов.

Что именно попадает под запрет и как случайно не заработать себе штраф – читайте в нашем материале.

К слову С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Запрет распространения одноразовых пакетов

Нормы, вступающие в силу с 10 декабря, относятся к сверхтонким и тонким пластиковым пакетам – со стенками толщиной до 15 микрометров.

Закон пока не полностью запрещает такие пакеты, а лишь ограничивает их обращение. То есть теперь запретным будет бесплатное их распространение.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225 на 345 на 450 миллиметров, используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первоначальной упаковкой. Такие пакеты временно останутся разрешенными до 1 января 2023 года.

Штрафы за распространение

Важно понимать, что штрафы предусмотрены только для тех, кто бесплатно распространяет пакеты – объектов розничной торговли, общественного питания, предоставления услуг.

Закон предусматривает, что распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение будут взиматься штрафы от 3 400 до 8 500 гривен.

Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Цены на одноразовые пакеты

Исполняющий обязанности министра экологии Руслан Стрелец ранее говорил, что цену на одноразовые пластиковые пакеты смогут самостоятельно устанавливать торговые сети.

Впрочем, на сайте Кабинета Министров есть проект постановления, устанавливающий минимальные розничные цены на одноразовые пластиковые пакеты:

2 гривны – без ручек и без боковых складок;

– без ручек и без боковых складок; 2,50 гривны – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

– без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3 гривны – с ручками и с боковыми складками.

Эти розничные цены являются минимально допустимым уровнем цен на пластиковые пакеты, независимо от ширины, длины, глубины боковых складок, нанесенной маркировки, которые могут применяться торговые точки.

Интересно: Как правильно сортировать мусор – смотрите видео