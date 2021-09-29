Отпуск поможет карьере: 5 неочевидных причин, уже пора

Во всех отпусках бывает много общего – много ярких воспоминаний, давно желанный сон ну и конечно же магниты и другие сувениры из новых интересных мест. Впрочем, причины для отпуска всегда разные, а иногда они бывают ну совсем неочевидными.

Обычно главная причина отпуска – это желание отдохнуть хотя бы несколько дней. Впрочем, не всегда именно отдых становится этой причиной. Сейчас поговорим о другой стороне отпуска. Ведь она также помогает нам проверить важнейшие рабочие аспекты, а иногда и решить пару-тройку проблем.

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Проверка руководства на гуманность

Иногда приходится чувствовать себя немного неловко, когда нужно знакомить руководителя с нашим календарем отдыха. На самом деле это ключевой корпоративный ритуал, который укрепляет отношения и улучшает эффективность.

Нужен только фундамент в виде доверия, адекватности и ответственности. И получается идеальная схема: я с легким переживанием согласовываю даты отпуска, а мой руководитель без лишних вопросов дает мне зеленый свет.

Проверка собственной команды

Чем выше должность, тем выше запрос не на выполнение точечных задач, а на создание системы, которая будет работать с вашим минимальным участием или вовсе без вас.

Ваша команда должна быть готова решать важные вопросы и участвовать в ключевых дискуссиях. И при этом – отражать вашу политику, приоритеты и даже манеру. Хотите проверить своих сотрудников? Идите в отпуск, а лучше – в незапланированный.

Чтобы научиться доверять и отпускать

Бесспорно, есть проекты, встречи и задачи, которые требуют вашего присутствия, мысли или решений. Именно отпуск покажет, насколько вы можете доверять другим и отпускать важные вопросы.

Положитесь на команду и не забывайте переадресовывать задачи/вопросы/приглашения своим доверенным подчиненным или человеку, который вас заменяет.

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Чтобы закрыть "хвосты"

У каждого из нас есть не особо важные, не особо срочные и не особенно интересные задачи – так называемые "хвосты". Уходя в отпуск, вы даете им возможность магическим образом разрешиться. Запускаете подкрепленный верой алгоритм, который должен открыть эти вопросы, превратив их в радостное: "Вот я молодец, не тратил на это свое время".

Но если вы вернулись из отпуска, а "хвост" и ныне там, напоминает о себе – может, это не совсем и "хвост"? Возможно, стоит обратить на него внимание и как-то разобраться, если уж он прошел проверку отпуском.

Поиск свежих решений и новых идей

Иногда бывает, что несколько просто блестящих мыслей находят вас именно во время отпуска. Они могут не быть наиболее судьбоносными для карьеры, однако отпускные идеи имеют свою уникальную особенность – чаще всего они нестандартные, смелые, а иногда даже неожиданные.

Покопавшись в своей памяти, часто можно знадаты несколько: "Ага! Как я раньше об этом не подумал!", которые находили вас именно во время отдыха. Не пренебрегайте этой возможностью!