По данным компании, работодатели активно искали специалистов в следующих областях: продажи (18,3%), IT (11,3%), медицина и фармацевтика (6,8%).
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Самые высокооплачиваемые профессии: результаты исследования
Кадровый портал представил рейтинг профессий и средних заработных плат представителей. Пятерка самых высокооплачиваемых специалистов Украины выглядит так:
- IT-специалисты – более 55 тысяч гривен;
- руководители – около 41 тысяча гривен;
- специалисты в области "Строительство, недвижимость" – 31,3 тысячи гривен;
- сотрудники государственных структур и некоммерческих организаций – 31 тысяча гривен;
- юристы – 29 тысяч гривен.
Самые высокооплачиваемые специалисты Украины / Инфографика grc.ua