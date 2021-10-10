Перспективное решение: кенийский стартап производит кирпич из переработанного пластика

В Кении представили инновационный строительный материал, изготовленный из переработанного пластика. Специалисты уверяют, что полученный кирпич – крепче, чем бетон.

Компания Gjenge Makers, базирующейся в Найроби, разрабатывает кирпич из переработанного пластика. Температура его плавления на 350 °C выше, чем у многих бетонных аналогов. Более того, продукт полностью сертифицирован Кенийским бюро стандартов.

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О проекте

Автор инновационного способа преобразования отходов в экологически чистый строительный материал – 29-летняя Нзамби Мате. Она получила образование в области биохимии, а работала аналитиком данных. Однажды девушка решила пойти по зову своего сердца – она ​​отказалась от привычной жизни, уволилась с работы и вложила в свой проект абсолютно все сбережения. "Мои друзья были обеспокоены", – сказала стартапер.

Так, Нзамби основала свою компанию, которая ежедневно производит около 500 – 1000 кирпичей, перерабатывая при этом 500 килограмм пластиковых отходов.

Мы решили что-то сделать, вместо того, чтобы просто сидеть в стороне и жаловаться. По сути, компании должны платить за утилизацию отходов, поэтому мы решили их проблему. Отходы перерабатываются бесплатно,

– сказала основательница компании Gjenge Makers.

Как это удалось

Компания получает пластиковые отходы от упаковочных фабрик или покупает их у других переработчиков. Впоследствии, пластик смешивают с песком при сверхвысоких температурах. В результате пресс сжимает полученную субстанцию.

Нзамби убеждена, что пластик является чрезвычайно перспективным материалом для строительного сектора. "Абсурдно, что у нас все еще есть проблема обеспечения достойного жилья. Пластик – это материал, который неправильно используют и неправильно понимают, – говорит Нзамби.

Почему это важно

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежеминутно в мире продают 1 миллион пластиковых бутылок. В то же время, каждый год люди используют до 5 триллионов одноразовых пластиковых пакетов.

За свою инициативу Нзамби Мате получила премию ЮНЕП "Молодой чемпион Земли 2020 в Африке". Она предусматривает первоначальное финансирование и менторство перспективных защитников окружающей среды, которые стремятся решать наиболее актуальные проблемы мира.

По словам Сорали Смаун, которая специализируется на технологиях промышленного производства в ЮНЕП, миру необходимо переосмыслить обращение с промышленными отходами.

"Инновации Нзамби Мате в строительном секторе подчеркивают экономические и экологические возможности, когда мы переходим от линейной экономики, где однажды использованные продукты выбрасываются, к циклической, где продукты и материалы остаются в системе как можно дольше, – подытожила она.

Кенийский стартап производит кирпич из переработанного пластика: видео