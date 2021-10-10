Компанія Gjenge Makers, що базується в Найробі, розробляє цеглу з переробленого пластику. Температура її плавлення на 350 °C вища, аніж у багатьох бетонних аналогів. Ба більше, продукт повністю сертифікований Кенійським бюро стандартів.

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Про проєкт

Авторка інноваційного способу перетворення відходів в екологічно чистий будівельний матеріал – 29-річна Нзамбі Мате. Вона здобула освіту в галузі біохімії, а працювала аналітиком даних. Одного дня дівчина вирішила піти за покликом свого серця – вона відмовилася від звичного життя, звільнилася з роботи та вклала у свій проєкт абсолютно усі заощадження. "Мої друзі були стурбовані", – сказала стартаперка.

Так, Нзамбі заснувала свою компанію, яка щодня виготовляє близько 500 – 1 000 цеглин, переробляючи при цьому 500 кілограмів пластикових відходів.

Ми вирішили щось зробити, замість того, щоб просто сидіти осторонь і скаржитися. По суті, компанії повинні платити за утилізацію відходів, тому ми вирішили їх проблему. Відходи переробляються безплатно,

– зауважила засновниця компанії Gjenge Makers.

Як це вдалося

Компанія отримує пластикові відходи від пакувальних фабрик або купує їх в інших переробників. Згодом, пластик змішують з піском при надвисоких температурах. В результаті прес стискає отриману субстанцію.

Нзамбі переконана, що пластик є надзвичайно перспективним матеріалом для будівельного сектору. "Абсурдно, що у нас все ще є проблема забезпечення гідного житла. Пластик – це матеріал, який неправильно використовують і неправильно розуміють, – говорить Нзамбі.

Чому це важливо

За даними Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), щохвилини у світі продають 1 мільйон пластикових пляшок. Водночас, щороку люди використовують до 5 трильйонів одноразових пластикових пакетів.

За свою ініціативу Нзамбі Мате отримала премію ЮНЕП "Молодий чемпіон Землі 2020 в Африці". Вона передбачає початкове фінансування і менторство перспективних захисників навколишнього середовища, які прагнуть вирішувати найбільш актуальні проблеми світу.

За словами Сораї Смаун, яка спеціалізується на технологіях промислового виробництва в ЮНЕП, світу необхідно переосмислити поводження з промисловими відходами.

"Інновації Нзамбі Мате в будівельному секторі підкреслюють економічні та екологічні можливості, коли ми переходимо від лінійної економіки, де одного разу використані продукти викидаються, до циклічної, де продукти й матеріали залишаються в системі якомога довше, – підсумувала вона.