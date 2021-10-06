Первое в Украине: луцкое предприятие будет производить органическое удобрение с биоила

КП "Луцкводоканал" получило разрешение на производство органического удобрения с биоила. Это первое предприятие в Украине, которое сможет изготавливать, фасовать и реализовывать такое удобрение для нужд сельского хозяйства.

Ранее такая практика была широко распространена только в Европе. Теперь перспективный процесс будут осуществлять и в Украине. Над реализацией замысла и получением документов работали в течение двух лет. Ожидается, что конечный продукт получит название LWC.

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Биоил / Фото пресс-служба Луцкого городского совета

Почему это важно

Изготовление удобрения – безопасный способ переработки ила, который накапливается на очистных сооружениях предприятия. Цикл переработки отходов должен быть закрытым, а осадок от сточных вод нужно утилизировать. Мировая практика четко показывает, что преобразование в органическое удобрение – самый эффективный путь.

Поэтому ил больше не будет создавать потенциальной угрозы для экологии. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия смогут использовать безопасное и высокоэффективное удобрение.

Органическое удобрение из биоила может значительно улучшать плодородие почв. Так, оно способно повышать урожайность на целых 15 – 98%.