Раніше така практика була широко розповсюджена лише в Європі. Відтепер перспективний процес здійснюватимуть і в Україні. Над реалізацією задуму та отриманням документів працювали впродовж двох років. Очікується, що кінцевий продукт отримає назву LWC.

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Біомул / Фото пресслужба Луцької міської ради

Чому це важливо

Виготовлення добрива – безпечний спосіб переробки мулу, що накопичується на очисних спорудах підприємства. Цикл переробки відходів має бути закритим, а осад від стічних вод потрібно утилізувати. Світова практика чітко демонструє, що петворення на органічне добриво – найефективніший шлях.

Відтак мул більше не створюватиме потенційної загрози для екології. Крім того, сільськогосподарські підприємства зможуть використовувати безпечне та високоефективне добриво.

Показники! Органічне добриво з біомулу може значно покращувати родючість ґрунтів. Так, воно здатне підвищувати врожайність на цілих 15 – 98%.