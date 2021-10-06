Раніше така практика була широко розповсюджена лише в Європі. Відтепер перспективний процес здійснюватимуть і в Україні. Над реалізацією задуму та отриманням документів працювали впродовж двох років. Очікується, що кінцевий продукт отримає назву LWC.
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Біомул / Фото пресслужба Луцької міської ради
Чому це важливо
Виготовлення добрива – безпечний спосіб переробки мулу, що накопичується на очисних спорудах підприємства. Цикл переробки відходів має бути закритим, а осад від стічних вод потрібно утилізувати. Світова практика чітко демонструє, що петворення на органічне добриво – найефективніший шлях.
Відтак мул більше не створюватиме потенційної загрози для екології. Крім того, сільськогосподарські підприємства зможуть використовувати безпечне та високоефективне добриво.