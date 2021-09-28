Почему сжигать сухие листья – не выход, и как правильно его утилизировать
Источник:24 канал
С приходом осени очень остро стоит проблема сжигания сухих растительных отходов. Множество людей считают, что избавится от сухой травы, соломы, ботвы, веток и листьев можно только таким способом. Однако подавляющее большинство не осознает, что это – очень опасно.
Именно поэтому важно знать, как правильно обращаться с сухими растительными остатками. Мы расскажем, почему стоит отказаться от костров в пользу более экологичного и полезного метода.
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Почему это опасно
Сжигание листьев и сухой травы составляет большую угрозу как для здоровья, так и для окружающей среды. Среди ключевых опасностей:
- существует риск возникновения пожаров, от которых страдают люди, животные и растения;
- дым, образующийся в результате горения, попадает в дыхательные пути человека и вызывает ряд заболеваний, в частности – ОРЗ, различного рода аллергии и даже рак;
- снижается плодородие почв из-за уничтожения насекомых и разнообразной растительности;
- дополнительные выбросы парниковых газов форсируют изменения климата.
Как правильно утилизировать сухие листья и траву
Каждый сознательный гражданин может начать с себя, что бы изменить ситуацию. Так, сухие листья и траву стоит компостировать. Полученный компост можно использовать для удобрения почвы.
Производить удобрение – совсем не сложно. Пошаговая инструкция по изготовлению компоста:
- Подготовить специальный резервуар или выкопать яму. Размеры должны составлять примерно 1x2 метра, а высота – 1,5 метра. Углубление в землю – не более 40 – 50 сантиметров.
- Использовать такие растительные отходы: остатки от овощей и фруктов, кофе, чая, скошенную траву, опавшие листья, ветки кустов и деревьев (в измельченном виде), сорняк, бумагу. Категорически нельзя компостировать: кости, больные и обработанные растения, железо, пластик, резину, ненатуральные ткани.
- Обеспечить доступ воздуха к компосту;
- Увлажнять компост;
- Учесть необходимость участия в процессе червей. Если они не завелись в земле, нужно подселить их в компостную яму или резервуар.