Почему сжигать сухие листья – не выход, и как правильно его утилизировать

28 сентября 2021 , 19:14
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Источник:

24 канал

С приходом осени очень остро стоит проблема сжигания сухих растительных отходов. Множество людей считают, что избавится от сухой травы, соломы, ботвы, веток и листьев можно только таким способом. Однако подавляющее большинство не осознает, что это – очень опасно.

Именно поэтому важно знать, как правильно обращаться с сухими растительными остатками. Мы расскажем, почему стоит отказаться от костров в пользу более экологичного и полезного метода.

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Почему это опасно

Сжигание листьев и сухой травы составляет большую угрозу как для здоровья, так и для окружающей среды. Среди ключевых опасностей:

  • существует риск возникновения пожаров, от которых страдают люди, животные и растения;
  • дым, образующийся в результате горения, попадает в дыхательные пути человека и вызывает ряд заболеваний, в частности – ОРЗ, различного рода аллергии и даже рак;
  • снижается плодородие почв из-за уничтожения насекомых и разнообразной растительности;
  • дополнительные выбросы парниковых газов форсируют изменения климата.
Заметим, сейчас штраф за сжигание сухих листьев составляет от 340 до 1 360 гривен для граждан и от 850 до 1 700 гривен – для должностных лиц и предпринимателей.

Как правильно утилизировать сухие листья и траву

Каждый сознательный гражданин может начать с себя, что бы изменить ситуацию. Так, сухие листья и траву стоит компостировать. Полученный компост можно использовать для удобрения почвы.

Производить удобрение – совсем не сложно. Пошаговая инструкция по изготовлению компоста:

  1. Подготовить специальный резервуар или выкопать яму. Размеры должны составлять примерно 1x2 метра, а высота – 1,5 метра. Углубление в землю – не более 40 – 50 сантиметров.
  2. Использовать такие растительные отходы: остатки от овощей и фруктов, кофе, чая, скошенную траву, опавшие листья, ветки кустов и деревьев (в измельченном виде), сорняк, бумагу. Категорически нельзя компостировать: кости, больные и обработанные растения, железо, пластик, резину, ненатуральные ткани.
  3. Обеспечить доступ воздуха к компосту;
  4. Увлажнять компост;
  5. Учесть необходимость участия в процессе червей. Если они не завелись в земле, нужно подселить их в компостную яму или резервуар.
Автор: Катерина Сердюк