Чому спалювати сухе листя – не вихід, та як правильно його утилізувати

З приходом осені дуже гостро постає проблема спалювання сухих рослинних відходів. Безліч людей вважають, що позбутися сухої трави, соломи, бадилля, гілок та листя можна лише таким способом. Однак переважна більшість не усвідомлює, що це – дуже небезпечно.

Саме тому важливо знати, як правильно поводитися з сухими рослинними залишками. Ми розповімо, чому варто відмовитися від багать на користь більш екологічного і корисного методу.

Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Чому це небезпечно

Спалювання листя та сухої трави становить неабияку загрозу як для людського здоров'я, так і для довкілля. Серед ключових небезпек:

існує ризик виникнення пожеж, від яких страждають люди, тварини та рослини;

дим, що утворюється в результаті горіння, потрапляє у дихальні шляхи людини та спричиняє низку захворювань, зокрема – ГРЗ, різного роду алергії та навіть рак;

знижується родючість ґрунтів через знищення комах та різноманітної рослинності;

додаткові викиди парникових газів форсують зміни клімату.

Як правильно утилізувати сухе листя й траву

Зауважимо, наразі штраф за спалення сухого листя складаєдля громадян, та– для посадовців і підприємців.

Кожен свідомий громадянин може почати з себе, щоб змінити ситуацію. Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту.

Виготовляти добриво – зовсім не складно. Покрокова інструкція з виготовлення компосту: