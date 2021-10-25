К 2030 году правительство планирует достичь показателей, определенных Национальной стратегией и Национальным планом управления отходами.

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Планы правительства

Директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона Андрей Медведь заверил, что нынешние показатели подтверждают: направление выбрано верно.

В этих планах уже выполнено или выполняется:

в 1725 населенных пунктах – внедряется раздельный сбор бытовых отходов,

в 29 городах – работают 34 мусоросортировочных линии,

в 11 городах – строятся мусороперерабатывающие комплексы.

Надеюсь, в краткосрочной перспективе в Украине будет появляться все больше передовых региональных систем обращения с бытовыми отходами,

– отметил Андрей Медведь.

К слову, на конференции в Минрегионе обсудили также расширенную ответственность производителя в обращении с бытовыми отходами, внедрение современных технологий в этой сфере и тому подобное.