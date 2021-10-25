В почти 2 тысячах населенных пунктов вводят раздельный сбор отходов
Источник:Министерство развития общин и территорий
В более 1 725 населенных пунктах Украины вводят раздельный сбор бытовых отходов. В то же время в 11 городах строят мусороперерабатывающие комплексы.
К 2030 году правительство планирует достичь показателей, определенных Национальной стратегией и Национальным планом управления отходами.
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Планы правительства
Директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона Андрей Медведь заверил, что нынешние показатели подтверждают: направление выбрано верно.
В этих планах уже выполнено или выполняется:
в 1725 населенных пунктах – внедряется раздельный сбор бытовых отходов,
в 29 городах – работают 34 мусоросортировочных линии,
в 11 городах – строятся мусороперерабатывающие комплексы.
Надеюсь, в краткосрочной перспективе в Украине будет появляться все больше передовых региональных систем обращения с бытовыми отходами,
– отметил Андрей Медведь.