Обновление меню в поездах анонсировали еще быстрее. И теперь к концу года оно произошло.

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Новое меню

Пассажиры уже могут насладиться совершенно новым вкусом и дизайном упаковки, которые Укрзализныця разработала вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co.

Кроме того, Укрзализныця вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала веганское меню, не содержащее продуктов животного происхождения.

Стоимость обновленного ланч-бокса – 150 гривен. Заказать его можно в поезде или при покупке билетов онлайн.

Ланч-боксы Укрзализныци

Ранее компания перевозчик анонсировала появление трех разных ланч-боксов: