Обновление меню в поездах анонсировали еще быстрее. И теперь к концу года оно произошло.
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Новое меню
Пассажиры уже могут насладиться совершенно новым вкусом и дизайном упаковки, которые Укрзализныця разработала вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co.
Кроме того, Укрзализныця вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала веганское меню, не содержащее продуктов животного происхождения.
Стоимость обновленного ланч-бокса – 150 гривен. Заказать его можно в поезде или при покупке билетов онлайн.
Ланч-боксы Укрзализныци
Ранее компания перевозчик анонсировала появление трех разных ланч-боксов:
- Мясной ланч-бокс будет содержать куриное филе в соусе карри с миксом булгуру и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью.
- В детский ланч-бокс вошли омлет с мини-сосисками и сыром чедер в сочетании с зеленым горошком и пирожным "Шарлоз" с яблоками.
- Вегетарианский ланч-бокс состоит из фалафеля на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами.