Показал пример: в Одессе парень убрал мусор и посадил вместо него цветы

Иногда может показаться, что маленькие шаги не способны изменить глобальные ситуации. Однако это – не так.

Красноречивым доказательством является поступок экосознательного одессита Евгения Латы, которому удалось локально решить проблему с мусором. Он четко демонстрирует, что заботится о чистоте в своем городе может каждый.

Интересно С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Что известно

Парень чуть ли не ежедневно прогуливался со своей собакой в ​​туристическом районе родного города. Он регулярно убирал нескончаемый мусор, который люди оставляли в цветочных клумбах. Но однажды понял, что нужно действовать иначе. Все просто – Евгений приобрел цветы и сам посадил их.

Дорога в цивилизацию строится нашими с вами руками, друзья,

– подчеркнул молодой человек на своей странице в Facebook.

Фото "до"

Мусор, оставленный людьми / фейсбук "Территория"

Фото "после"

Парень посадил цветы / фейсбук "Территория"

Конечно, люди не обязаны за свой счет исправлять ошибки других. В этом случае должна наблюдаться оперативная реакция коммунальщиков. К сожалению, это происходит не всегда. Однако такие инициативы сознательных граждан в очередной раз убеждают: начинать всегда нужно с себя. Именно тогда будут меняться улицы, города и страна в целом.