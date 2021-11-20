Красномовним доказом є вчинок екосвідомого одесита Євгена Лати, якому вдалося локально вирішити проблему зі сміттям. Він чітко демонструє, що турбуватися про чистоту у своєму місті може кожен.

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Що відомо

Хлопець ледь не щодня прогулювався зі своїм собакою у туристичному районі рідного міста. Він регулярно прибирав нескінченне сміття, яке люди залишали у квіткових клумбах. Та одного дня зрозумів, що потрібно діяти інакше. Все просто – Євген придбав квіти та власноруч посадив їх.

Дорога до цивілізації будується нашими з вами руками, друзі,

– підкреслив молодик на своїй сторінці у Facebook.

Фото "до"

Сміття, залишене людьми / фейсбук "Територія"

Фото "після"

Хлопець висадив квіти / фейсбук "Територія"

Звісно, люди не зобов'язані власним коштом виправляти помилки інших. У цьому випадку має спостерігатися оперативна реакція комунальників. На жаль, це відбувається не завжди. Однак такі ініціативи свідомих громадян черговий раз переконують: починати завжди треба із себе. Саме тоді змінюватимуться вулиці, міста та країна в цілому.