Так, корейское правительство взялось активно популяризировать Banano Energy Drink – энергетический напиток, который, как утверждает производитель, производится из 100% бананового пюре.
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Banano Energy Drink
Интересно именно участие целого правительства Южной Кореи в популяризации напитка, ведь он присоединился к глобальной маркетинговой компании производителя.
В октябре 2021 года энергетик вышел на рынок США. Его амбасадором стал актер Алекс Ланди – известный как доктор Нико Ким из "Анатомии Грея".
Энергетик можно заказать на Amazon. Правда, стоит он совсем недешево – упаковка из 10 пакетиков по 150 миллилитров обойдется в 150 долларов. Это почти 4 тысячи гривен за упаковку или 400 гривен – за один энергетик.
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Кратко о новом энергетике
К популяризации своего продукта производитель подошел совсем нескромно. Как обещают потребителям, он якобы обладает и противовоспалительными функциями, и способствует восстановлению роста мышечной ткани, и улучшает кровообращение, и еще много разного.
При этом напиток не содержит сахара, а сладкий привкус получает от натурального бананового вкуса. Banano Energy Drink содержит всего 35 калорий.