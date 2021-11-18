После K-pop и "Игры в кальмара" Южная Корея завоевывает мир своими фудтрендами

18 ноября 2021 , 12:59
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Источник:

NewsFood

В последнее время в мире очень много говорили о Южной Корее благодаря ее современной культуре на фоне популяризации K-pop и сериала "Игра в кальмаре". На очереди очередная попытка "захватить" мир – на этот раз своими фудтрендами.

Так, корейское правительство взялось активно популяризировать Banano Energy Drink – энергетический напиток, который, как утверждает производитель, производится из 100% бананового пюре.

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Banano Energy Drink

Интересно именно участие целого правительства Южной Кореи в популяризации напитка, ведь он присоединился к глобальной маркетинговой компании производителя.

В октябре 2021 года энергетик вышел на рынок США. Его амбасадором стал актер Алекс Ланди – известный как доктор Нико Ким из "Анатомии Грея".

Энергетик можно заказать на Amazon. Правда, стоит он совсем недешево – упаковка из 10 пакетиков по 150 миллилитров обойдется в 150 долларов. Это почти 4 тысячи гривен за упаковку или 400 гривен – за один энергетик.

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Кратко о новом энергетике

 

К популяризации своего продукта производитель подошел совсем нескромно. Как обещают потребителям, он якобы обладает и противовоспалительными функциями, и способствует восстановлению роста мышечной ткани, и улучшает кровообращение, и еще много разного.

При этом напиток не содержит сахара, а сладкий привкус получает от натурального бананового вкуса. Banano Energy Drink содержит всего 35 калорий.

Автор: Василь Денисюк