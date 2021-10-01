Предложите свой вариант: в Украине объявили конкурс на дружественные к природе бизнес-идеи

В Украине стартует конкурс на дружественные к окружающей среде бизнес-идеи. Главная цель – сохранение биоразнообразия национальных природных парков "Черемошский" и "Бойкивщина".

Грантовый конкурс организует Франкфуртское зоологическое общество совместно с Агентством трансформаций M.CLASS.

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Территории

Конкурс охватывает:

населенные пункты, граничащие с Национальным природным парком "Бойковщина", Львовская область (Боринская территориальная община, Сходницкая территориальная община).

населенные пункты, граничащие с Национальным природным парком "Черемошский" и Региональным ландшафтным парком "Черемошский" Черновицкая область (Селятинского территориальная община, Путильска территориальная община).

Участники

За победу могут посоревноваться:

субъекты малого и среднего бизнеса – они должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Украины и внедрять свою деятельность на территориях проведения конкурса;

физические лица/команды, которые имеют реальные идеи и опыт, соответствующие целям конкурса.

Финансирование

Франкфуртское зоологическое общество сможет предоставить 10 000 евро для одной бизнес-идеи. Победителям помогут с закупкой оборудования, материалов или услуг, необходимых для реализации замысла. Кроме того, триумфаторы конкурса должны будут предоставить софинансирование для реализации бизнес-идеи – сумма должна составлять не менее 30% от той, которую предоставит Франкфуртское зоологическое общество.