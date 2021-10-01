Грантовий конкурс організовує Франкфуртське зоологічне товариство спільно з Агенцією трансформацій M.CLASS. Свою ідею можна подати до 25 жовтня 2021 року.

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Території

Конкурс охоплює:

населені пункти, які межують з Національним природним парком "Бойківщина", Львівська область (Боринська територіальна громада, Східницька територіальна громада).

населені пункти, які межують з Національним природним парком "Черемоський" та Регіональним ландшафтним парком "Черемоський" Чернівецька область (Селятинська територіальна громада, Путильська територіальна громада).

Учасники

За перемогу можуть позмагатися:

суб'єкти малого та середнього бізнесу – вони мають бути зареєстровані згідно з чинним законодавством України та впроваджувати свою діяльність на територіях проведення конкурсу;

фізичні особи/команди, які мають реальні ідеї та досвід, які відповідають цілям конкурсу.

Фінансування

Франкфуртське зоологічне товариство зможе надати до 10 000 євро для однієї бізнес-ідеї. Переможцям допоможуть із закупівлею обладнання, матеріалів чи послуг, необхідних для реалізації задуму. Крім того, тріумфатори конкурсу повинні будуть надати співфінансування для реалізації бізнес-ідеї – сума має становити не менше 30% від тієї, яку надасть Франкфуртське зоологічне товариство.

Анкету на участь можна заповнити за посиланням.