Произведения Бенкси продали на благотворительном аукционе: сумма впечатляет

Два редких произведения Бенкси продали на благотворительном аукционе за 140 000 фунтов стерлингов. Средства будут направлены на поддержку уязвимых групп населения в Бристоле и Малаве.

По информации BBC, картины пожертвовал британский диджей Грант "Daddy G" Маршалл из Massive Attack. Музыкант рассказал, что почувствовал себя "обязанным помочь", так как узнал о сокращении финансовой помощи со стороны Великобритании. Символично, что Грант родился в Бристоле.

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Подробности

Благотворительный аукцион организовала компания Vanguard. Он прошел под руководством East Bristol Auctions в Сент-Джуде. Все вырученные средства передадут следующим организациям:

Temwa – занимается обеспечением продовольственной безопасности, водоснабжения, санитарии и образования в северной части Малави;

Aid Box Community (ABC) – поддерживает беженцев и людей, которые не имеют жилья в Бристоле.

Какие произведения продали

С молотка ушли картины "Я боролся с законом" и "Бомбардировка Средней Англии".

"Я боролся с законом" / Фото Ник Черч

"Бомбардировка Средней Англии" / Фото Ник Черч

В частности, на аукцион были выставлены ​​оригинальная картина бристольского художника Дейла DvNM Коллинза и картина всемирно известного африканского художника Бенджамина Ибебе. Среди других лотов – произведения таких художников, как Инки, Яго Деканозишвили и Уильям Дайс.