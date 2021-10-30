За інформацією ВВС, картини пожертвував британський діджей Грант "Daddy G" Маршалл з Massive Attack. Музикант розповів, що відчув себе "зобов'язаним допомогти", адже дізнався про скорочення фінансової допомоги з боку Великої Британії. Символічно, що Грант народився у Бристолі.

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Деталі

Благодійний аукціон організувала компанія Vanguard. Він пройшов під керівництвом East Bristol Auctions у Сент-Джуді. Усі вторговані кошти передадуть наступним організаціям:

Temwa – займається забезпеченням продовольчої безпеки, водопостачання, санітарії та освіти в північній частині Малаві;

Aid Box Community (ABC) – підтримує біженців та людей, які не мають житла у Брістолі.

Які твори продали

З молотка пішли картини "Я боровся із законом" та "Бомбардування Середньої Англії".

"Я боровся із законом" / Фото Нік Черч

"Бомбардування Середньої Англії" / Фото Нік Черч

Зокрема, на аукціон виставили оригінальну картину бристольського художника Дейла DvNM Коллінза та картину всесвітньо відомого африканського художника Бенджаміна Ібебе. Серед інших лотів – твори таких митців, як Інкі, Яго Деканозішвілі та Вільям Дайс.