Так, за годы существования стартап привлек инвестиции на общую сумму 750 миллионов долларов. Вскоре компания планирует выйти на биржу – в ближайшие 12 месяцев должно состоятся IPO.
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Инвесторы
- суверенный фонд Temasek (Сингапур);
- Совет по инвестициям в пенсионный план Канады;
- бывший гендиректор компании Disney Боб Айгер;
- в консультативном совете компании – известный киноактер Леонардо Ди Каприо.
О продукте
В основе "энимал-фри" белка от Perfect Day – генномодифицированная микрофлора. Конечный продукт изготавливают путем ферментации сахара. Компания заявляет, что производство продукта вызывает на 97% меньше парниковых газов, в отличие от традиционных молочных изделий. Одним из самых известных продуктов компании является мороженое, которое выпустили еще в 2019 году. Оно состоит из сывороточного белка неживотного происхождения.