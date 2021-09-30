Так, за годы существования стартап привлек инвестиции на общую сумму 750 миллионов долларов. Вскоре компания планирует выйти на биржу – в ближайшие 12 месяцев должно состоятся IPO.

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Инвесторы

суверенный фонд Temasek (Сингапур);

Совет по инвестициям в пенсионный план Канады;

бывший гендиректор компании Disney Боб Айгер;

в консультативном совете компании – известный киноактер Леонардо Ди Каприо.

О продукте

В основе "энимал-фри" белка от Perfect Day – генномодифицированная микрофлора. Конечный продукт изготавливают путем ферментации сахара. Компания заявляет, что производство продукта вызывает на 97% меньше парниковых газов, в отличие от традиционных молочных изделий. Одним из самых известных продуктов компании является мороженое, которое выпустили еще в 2019 году. Оно состоит из сывороточного белка неживотного происхождения.

Кроме изготовления собственной линейки продукции Perfect Day также поставляет альтернативный белок другим производителям. Веганский продукт использует, в частности, американский бренд мороженого Graeter's.