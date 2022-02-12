Регулировка цен на полиэтиленовые пакеты в Украине: что будет с "маечками"

В Украине с 1 февраля вступило в силу постановление правительства об установлении минимальных цен на пластиковые пакеты. В то же время это не затрагивает пакетики "маечки".

Документ касается как раз пластиковых пакетов толщиной стенки более 50 микрометров – это большие пакеты, которые люди покупают на кассах в супермаркетах, чтобы донести все приобретенное домой. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экологии Руслан Стрелец в эфире "ТСН ранок".

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Пакеты "маечки" будут запрещены совсем

Предельные цены также относятся к брендированным пакетам, в которые, например, в магазинах упаковывают приобретенную одежду или обувь. На пакеты "маечки" такая регулировка не распространяется.

Постановление Кабмина устанавливает цены на крупные пакеты, которые выдерживают вес 7 – 15 килограммов, а не сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты "маечки" от 9 марта будут запрещены для распространения вообще,

– подчеркнул Руслан Стрелец.

Он также напомнил, что решение правительства по установлению минимальных цен является продолжением политики по уменьшению спроса на использование пластиковых пакетов в Украине, а следовательно предотвращение засорения окружающей среды.

С 10 декабря 2021 года в Украине действует первый этап ограничений по закону "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". В частности, запрещено бесплатно распространять пакеты в объектах торговли, аптеках и заведениях общественного питания.

Первые результаты действия закона

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды уверяет, что этот закон показал свою эффективность с самого начала действия.

Так, по результатам исследований, с ноября 2021 года спрос на альтернативные упаковки, экоторбинки в Украине вырос на 178%.

"Люди покупают альтернативы, использование которых за счет многократности значительно выгоднее", – подчеркнул чиновник.