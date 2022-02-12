Документ стосується саме пластикових пакетів товщиною стінки понад 50 мікрометрів – це великі пакети, які люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести усе придбане додому. Про це розповів виконувач обов'язків міністра екології Руслан Стрілець в ефірі "ТСН ранок".

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Пакети "маєчки" будуть заборонені зовсім

Граничні ціни також стосуються брендованих пакетів, у які, наприклад, у магазинах пакують придбаний одяг чи взуття. На пакети "маєчки" таке регулювання не розповсюджується.

Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети, що витримують вагу 7 – 15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі,

– наголосив Руслан Стрілець.

Він також нагадав, що рішення уряду щодо встановлення мінімальних цін є продовженням політки по зменшенню попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а відтак запобігання засміченню довкілля.

Із 10 грудня 2021 року в Україні діє перший етап обмежень згідно з законом "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Зокрема, заборонено безоплатно розповсюджувати пакети в об'єктах торгівлі, аптеках та закладах громадського харчування.

Перші результати дії закону

Виконувач обов'язків міністра захисту довкілля запевняє, що цей закон показав свою ефективність з самого початку дії.

Так, за результатами досліджень, з листопада 2021 року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%.

"Люди купують альтернативи, використання яких за рахунок багаторазовості є значно вигіднішим", – наголосив урядовець.

Зверніть увагу! Ми вже раніше писали про закон щодо обмеження обігу одноразових пластикових пакетів в Україні. Детальніше з ним ознайомитися можна за посиланням.