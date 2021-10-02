Сам рэпер тоже появился на открытии ресторана. Он раздавал автографы, фотографировался с фанатами, а также подавал посетителям "мамины спагетти" в коробочках.

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Mom's Spaghetti

Название заведения является ссылкой к строке из песни Lose Yourself о приступе тошноты перед рэп-батлом: "Его ладони вспотели, колени слабые, руки тяжелые... На его свитере рвота – мамины спагетти".

Сотни фанатов Эминема собрались перед заведением за 7 часов до открытия. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию "маминых спагетти" им подал сам рэпер.

К слову, появление Эминема на открытии ресторана оказалась сюрпризом – об этом не объявляли заранее.

Открытие ресторана Mom's Spaghetti: смотрите фото

Lose Yourself

Сингл стал едва ли не самой популярной в мире песней известного рэпера. Она приобрела значительную популярность благодаря фильму "Восьмая миля", где Эминем исполнил главную роль.

За свой трек американский рэпер получил премию Оскар, Золотой глобус, Грэмми и кинопремию MTV.

Клип Lose Yourself: смотрите видео