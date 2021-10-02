Рэпер Эминем открыл свой ресторан по мотивам песни Lose Yourself
Источник:The Detroit News
Американский рэпер Эминем открыл в центре Детройта ресторан быстрого обслуживания под названием Mom's Spaghetti. Это название является посылом к его собственной песни Lose Yourself.
Сам рэпер тоже появился на открытии ресторана. Он раздавал автографы, фотографировался с фанатами, а также подавал посетителям "мамины спагетти" в коробочках.
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Mom's Spaghetti
Название заведения является ссылкой к строке из песни Lose Yourself о приступе тошноты перед рэп-батлом: "Его ладони вспотели, колени слабые, руки тяжелые... На его свитере рвота – мамины спагетти".
Сотни фанатов Эминема собрались перед заведением за 7 часов до открытия. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию "маминых спагетти" им подал сам рэпер.
К слову, появление Эминема на открытии ресторана оказалась сюрпризом – об этом не объявляли заранее.
Открытие ресторана Mom's Spaghetti: смотрите фото
Lose Yourself
Сингл стал едва ли не самой популярной в мире песней известного рэпера. Она приобрела значительную популярность благодаря фильму "Восьмая миля", где Эминем исполнил главную роль.
За свой трек американский рэпер получил премию Оскар, Золотой глобус, Грэмми и кинопремию MTV.
Клип Lose Yourself: смотрите видео